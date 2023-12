Questo smartphone Nokia in offerta a 109€ su Amazon è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, in questo momento, c’è un’offerta Amazon da non farsi sfuggire. Il Nokia G11 Plus, infatti, è disponibile ora al prezzo scontato di 109 euro, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico sullo store. Si tratta di uno smartphone ideale per tutti gli utenti con esigenze basilari o per chi ha bisogno di un dispositivo di riserva, sempre pronto all’uso e con un’ottima batteria. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Smartphone Nokia in offerta su Amazon: ottimo per chi vuole spendere poco

Il Nokia G11 Plus è uno smartphone dotato di un display da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz, e del SoC Unisoc T606. Tra le specifiche troviamo anche 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, un sensore di impronte digitali e il supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nokia G11 Plus al prezzo scontato di 109 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per il modello considerato che, in questo momento, rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma completo. L’offerta è accessibile premendo sul link qui di sotto.

