Questo smartphone Motorola in offerta Amazon a 109€ è un VERO AFFARE

Per acquistare uno smartphone completo ad un prezzo davvero ridotto è possibile sfruttare questa nuova offerta Amazon dedicata al Motorola Moto E32. L’entry level di casa Motorola è disponibile al prezzo scontato di 109 euro invece di 179 euro, beneficiando di uno sconto di ben 70 euro (pari al -39%).

A questo prezzo, lo smartphone di Motorola non ha rivali, grazie ad un comparto tecnico completo e in grado di offrire buone prestazioni ed un’autonomia al top. Si tratta, quindi, della scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone da circa 100 euro e anche per chi ha bisogno di un muletto sempre pronto all’uso. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto E32 in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo è lo smartphone da prendere

Il Motorola Moto E32 ha tutto quello che serve per offrire buone prestazioni in questa fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato di un ampio display da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione HD+. Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo il SoC Unisoc T606 Octa-Core che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia di livello assoluto. Lo smartphone presenta anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 Megapixel. C’è ache una fotocamera anteriore da 8 Megapixel oltre ad un sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto E32 al prezzo scontato di 109 euro invece di 179 euro. Lo smartphone è, quindi, scontato di ben 70 euro diventando uno dei modelli più interessanti sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Ecco il link per accedere all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.