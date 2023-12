Questo smartphone Motorola in offerta a 179€ su Amazon è IMPERDIBILE

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro può puntare, in questo momento, sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Motorola Moto G72. Lo smartphone, infatti, è disponibile con un prezzo scontato di 179 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Si tratta di un’ottima offerta per il dispositivo dotato del SoC MediaTek Helio G99, 8 GB di RAM e 128 GB di storage che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promozione e acquistare il G72 a prezzo scontato è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Motorola Moto G72 in offerta su Amazon: è da prendere subito

Il Motorola Moto G72 è uno degli smartphone più interessanti nella fascia di prezzo al di sotto dei 200 euro. Tra le specifiche, infatti, troviamo il SoC MediaTek Helio G99, uno dei migliori chip di questo segmento, che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche un display OLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate d 120 Hz. A completare la scheda tecnica c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone ha il chip NFC, il supporto Dual SIM e il sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G72 al prezzo scontato di 179 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e rappresenta, in questo momento, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico e completo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

