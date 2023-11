Questo smartphone Motorola in offerta a 105€ su Amazon è un BEST BUY

Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon davvero imperdibile: il Motorola Moto G32, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 105 euro, con un taglio di prezzo del 41% e con la possibilità di acquisto al nuovo minimo storico. Lo smartphone è dotato di un display Full HD e del SoC Qualcomm Snapdragon 680. Per questa fascia di prezzo si tratta di un best buy assoluto. L’offerta è disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Motorola Moto G32 è lo smartphone da comprare a poco più di 100 euro

Il Motorola Moto G32 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con una spesa di poco più di 100 euro. Tra le specifiche troviamo, infatti, l’ottimo Snapdragon 680 a cui si affiancano 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh.

Da notare, inoltre, che lo smartphone è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, oltre alla possibilità di sfruttare il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 105 euro, beneficiando di uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

