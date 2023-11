Questo smartphone Motorola costa solo 99€ con il Black Friday di Amazon, è un VERO AFFARE

La promozione è da cogliere al volo: il Motorola Moto G32 è lo smartphone da comprare oggi grazie a questa nuova offerta Amazon del Black Friday che consente l’acquisto al prezzo scontato di 99 euro, beneficiando così di uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino. La promozione, naturalmente, consente di acquistare lo smartphone al nuovo prezzo minimo storico. Si tratta di un’offerta ottima considerando le specifiche tecniche del Motorola Moto G32, dotato del chip Snapdragon 680 oltre che di un display Full HD+. Per accedere allo sconto basta cliccare sul box qui di sotto.

Motorola Moto G32: lo smartphone da 99 euro da prendere al Black Friday

Il Motorola Moto G32 ha un’ottima scheda tecnica, in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affianca un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+. Da notare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh oltre che del supporto Dual SIM, del chip NFC e del sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta della promozione più interessante in assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico e completo, in grado di offrire buone prestazioni anche senza spendere troppo. In questa fascia di prezzo, il dispositivo di Motorola non ha rivali, risultando un best buy assoluto, sotto tutti i punti di vista. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

