Questo smartphone Motorola a meno di 200€ su Amazon è un BEST BUY

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro c’è oggi una nuova offerta Amazon su cui puntare senza esitazione: il Motorola Moto G84, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 195 euro. Si tratta di una promozione che garantisce al mid-range di Motorola un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Il Moto G84 è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695, che garantisce anche il supporto al 5G, oltre che di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84 5G in super offerta su Amazon

Il Motorola Moto G84 è uno degli smartphone più completi della fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 695, che consente anche l’utilizzo della rete 5G.

Da notare anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida. Lo smartphone ha un sensore di impronte sotto al display, è Dual SIM ed ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 5G al prezzo scontato di 195 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il mid-range di Motorola su Amazon che, a questo prezzo, non ha rivali. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.

