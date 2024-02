Questo smartphone con Android 13 può essere tuo a soli 75,99€

Lo smartphone Oscal Flat 1C offre prestazioni fluide e affidabili grazie al suo processore octa-core Unisoc SC9863A, supportato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF. Questo garantisce la possibilità di eseguire più applicazioni contemporaneamente e di avere spazio sufficiente per archiviare file e app. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibilmente basso: lo paghi solo 75,99€.

Il display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ offre una vivacità visiva eccezionale, mentre gli altoparlanti Smart-K Box offrono un audio chiaro e coinvolgente per un’esperienza multimediale immersiva.

Le fotocamere posteriore da 8 MP e frontale da 5 MP catturano dettagli incredibili e colori vividi per foto e selfie di alta qualità. Inoltre, la registrazione video 1080P consente di catturare ogni dettaglio in modo realistico.

Con una batteria da 4700 mAh, il FLAT1C offre un’autonomia eccezionale, con fino a 34 giorni in standby, 32 ore di riproduzione musicale e 7 ore di riproduzione video. Il sistema operativo Doke OS 4.0, basato su Android 13, offre una grafica intuitiva e controlli fluidi.

Lo smartphone supporta il blocco del volto per uno sblocco rapido e sicuro, e offre una serie di funzionalità aggiuntive come i sistemi GPS e la possibilità di utilizzare due SIM contemporaneamente o una SIM e una scheda TF. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi a solamente 75,99€!

