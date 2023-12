Questo smartphone Android INDISTRUTTIBILE è a meno di 100€ su Amazon (Coupon)

Per Natale puoi regalarti uno smartphone decisamente diverso dal solito: stiamo parlando di Blackview BV4800, un dispositivo Android pensato per resistere alle condizioni più estreme. Oggi, spuntando la casella del coupon che trovi in pagina, puoi pagarlo a soli 94,99 euro invece di 189,99. Ed è in pronta consegna.

Blackview BV4800: scopri lo smartphone Android indistruttibile

Il Blackview BV4800 è progettato per gli usi professionali più estremi, rispettando lo standard di protezione internazionale MIL-STD-810H. Garantisce resistenza a polvere, cadute fino a 1.5 metri, alte e basse temperature e impermeabilità fino a 1.5 metri per 30 minuti. Questo smartphone è stato sottoposto a numerosi test di stress meccanico in condizioni meteorologiche eccezionali, garantendo la massima affidabilità anche in situazioni impreviste.

Con uno schermo HD+ da 6.56 pollici e Corning Gorilla Glass 3, il BV4800 offre un’esperienza visiva eccezionale. La risoluzione di 720×1612 pixel, la luminosità di 450nit e il rapporto schermo-corpo dell’83% assicurano immagini nitide e vivide in ogni situazione. Inoltre, le quattro modalità schermo adattabili alle diverse situazioni, come la modalità scura e notturna, rendono questo smartphone versatile in qualsiasi contesto.

La batteria ad alta capacità da 5180mAh del BV4800 garantisce lunga durata e resistenza. Con funzioni come la modalità di risparmio energetico, protezione di carica, ricarica inversa e luce di notifica, avrai sempre il controllo della tua esperienza utente.

Il BV4800 è equipaggiato con il nuovissimo sistema Android 13 e Doke OS 4.0, offrendo tecnologie innovative come l'”Accelerazione rapida dell’avvio della RAM” e la “Deframmentazione automatica del disco”. La memoria di 4GB RAM e 32GB ROM, espandibile fino a 1TB, garantisce prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione.

Grazie alle fotocamere posteriori da 13MP+5MP alimentate dagli algoritmi ArcSoft, il BV4800 offre modalità di scatto avanzate, tra cui Panorama, HDR, Ritratto, Bellezza, Notte e Subacquea. La fotocamera frontale da 5MP cattura selfie di alta qualità.

Oltre alle caratteristiche tecniche di alto livello, il BV4800 offre molte funzioni aggiuntive come lo sblocco con Face ID, Android Auto, GPS avanzato, pulsante di scelta rapida personalizzato, registrazione delle chiamate e molte altre opzioni che rendono questo smartphone Android indistruttibile una scelta versatile e completa.

Ora, grazie a un coupon del 50% disponibile sulla pagina Amazon, puoi acquistare il Blackview BV4800 per soli 94,99 euro invece di 189,99 euro. Approfitta di questa offerta esclusiva per regalare o regalarti uno smartphone Android indistruttibile che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.