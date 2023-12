Questo smartphone 5G di Samsung costa meno di 200€ su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per il Samsung Galaxy A23 5G: lo smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro. La versione in offerta è disponibile solo in alcune colorazioni ed è venduta e spedita da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy A23 5G è in offerta su Amazon: costa meno di 200 euro

Il Samsung Galaxy A23 5G è dotato di un’ottima scheda tecnica: tra le specifiche troviamo il Qualcomm Snapdragon 695 5G che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

A completare il comparto tecnico dello smartphone troviamo anche e una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, del chip NFC e del sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è, invece, Android 13 con One UI e aggiornamento ad Android 14 in arrivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone 5G di Samsung con una spesa inferiore ai 200 euro. Lo smartphone in questione è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

