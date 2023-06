Questo set LEGO ti porta su Marte: in offerta su Amazon con 20€ di sconto

Sei un appassionato di esplorazione spaziale e di costruzioni LEGO? Allora non perdere questa occasione unica: su Amazon puoi acquistare il set LEGO 42158 Technic NASA Mars Rover Perseverance a soli 76,58 euro invece di 94,99, risparmiando il 19% sul prezzo di listino.

Questo set LEGO Technic ti permette di costruire una replica fedele del vero rover marziano Perseverance della NASA, il veicolo che ha raggiunto il pianeta rosso nel febbraio 2021 per cercare tracce di vita passata. Il set include anche il modello dell’elicottero Ingenuity, che ha affiancato il rover nella sua missione e ha compiuto il primo volo a motore su Marte.

Set LEGO Mars Rover Perseverance: una meraviglia per gli appassionati

Il set LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance è ricco di dettagli e funzionalità realistiche, come lo sterzo a 360°, il braccio mobile e le sospensioni articolate che consentono al rover di muoversi su superfici irregolari con tutte e 6 le ruote. Inoltre, puoi scoprire di più sulla missione della NASA con l’app AR che accompagna il set, che ti permette di visualizzare altri dettagli del rover e della sua missione.

I set LEGO Technic della NASA sono ideali per i bambini dai 10 anni in su che amano l’universo dell’ingegneria con LEGO. Con questo set potrai imparare di più sulle sfide dell’esplorazione spaziale e divertirti a costruire un modellino da esporre o da usare per creare le tue avventure su Marte.

Non lasciarti scappare questa offerta spaziale: acquista ora il set LEGO 42158 Technic NASA Mars Rover Perseverance su Amazon a soli 76,58 euro invece di 94,99 e preparati a partire per Marte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.