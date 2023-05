Questo sarà il processore di Xiaomi 14 Pro e di OnePlus 12 5G

Il prossimo processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, che sarà allocato sotto la scocca dei nuovissimi flagship del 2024 (Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12 5G e così via) offrirà performance strepitose. Troveremo poi anche un’architettura rinnovata in grado di spingere la frequenza del clock ad oltre 3,7 GHz. Ma cosa sappiamo di più?

Il processore Android che sconvolgerà il mercato

Il chipset per smartphone Android di Qualcomm è già nelle sue fasi finali dello sviluppo; apprendiamo che molti OEM tecnologici hanno già ottenuto i primi sample per la progettazione dei top di gamma con questo SoC a bordo. Si dice che lo Snapdragon 8 Gen 3 disporrà di una struttura tutta nuova, stando a quanto riporta l’insider Digital Chat Station. Il tipster suggerisce che ci sarà un’architettura 1+5+2 core al posto di quella attuale, la 1+4+3. Troveremo quindi un Corteo-X4 che opererà con una frequenza massima di 3,7 GHz e che ci sarà una GPU Adreno 750. Verrà costruito con un nodo architettonico a 4 nanometri ma sarà aggiornato alla versione N4P. Ci aspettiamo grandi performance sulle varie piattaforme di benchmarking con Geekebench o sui siti come AnTuTu.

