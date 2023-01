Questo sarà il MIGLIOR OnePlus da comprare

Manca pochissimo al debutto internazionale del nuovo smartphone top di gamma OnePlus 11; l’azienda ha confermato che presenterà globalmente il device il prossimo 7 febbraio 2023 ma insieme a lui arriveranno anche altri prodotti esclusivi. Si parla del lancio del primo tablet della compagnia, delle nuove cuffiette Bluetooth e perfino del flagship killer OnePlus 11R. È proprio su quest’ultimo che ci concentriamo adesso; questo sarà un dispositivo unico nel suo genere.

OnePlus 11R: cosa sappiamo?

Osservando un poster trapelato su Twitter, scopriamo che l’azienda di Pete Lau ha confermato la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca del terminale. Certo, non è l’ultima soluzione del chipmaker americano, ma è comunque un’ammiraglia incredibile, potente e che fa girare fluidi tutti i titoli presenti in circolazione. Basti pensare che è inserito anche a bordo di Best Buy come il OnePlus 10T, il Galaxy Z Fold4 e non solo.

The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G. — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 27, 2023

Ad ogni modo, non sarà potente come il fratellone OP11, ma sarà in grado comunque di stupire i clienti grazie a performance di altissimo livello. Dobbiamo anche aspettarci un prezzo di lancio contenuto.

Quali sono le sue specifiche tecniche? Oltre al chip di bordo, sappiamo che ci sarà un pannello AMOLED da 6,7 pollici HD+ con refresh rate da 120 Hz, foro con selfiecam da 16 Mpx e non solo. Posteriormente troveremo una main camera da 50 Mpx con OIS, ultrawide da 12 Mega e macro da 2 Mega. Sul fronte software invece, Android 13 con OxygenOS 13. Arriviamo alla batteria da 5000 mAh con fast charge da 100W.

