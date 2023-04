Questo robot da cucina in offerta su Amazon ti farà preparare piatti degni di uno Chef

Il robot da cucina KitchenAid è un utensile versatile che ti permette di impastare, miscelare e frustare qualsiasi ingrediente, fino ad ottenere una purea o una meringa. Il suo design del corpo motore mobile arrotondato consente la massima accessibilità alla ciotola e al composto, permettendoti di preparare i tuoi piatti preferiti in modo facile e veloce.

Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, puoi acquistare questa preziosissima risorsa per la tua cucina ad un prezzo davvero competitivo. Il robot da cucina KitchenAid è in forte offerta su Amazon, dove viene proposto 387€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Il robot da cucina KitchenAid è iconico, con un design classico silver e un corpo interamente in metallo che lo rendono un’aggiunta elegante alla tua cucina. Grazie al movimento planetario all’interno della ciotola, puoi incorporare i composti in modo rapido e uniforme, ottenendo prestazioni eccellenti. Il potente motore a trasmissione diretta con 10 velocità diverse consente di regolare la velocità in base alle tue esigenze, mentre i gancio impastatore, frusta, frusta piatta e ciotola da 4 L in dotazione con l’acquisto ti permettono di preparare una vasta gamma di ricette.

Con l’acquisto del robot da cucina KitchenAid riceverai una garanzia di 2 anni e una vasta gamma di accessori opzionali: dalla gelatiera al taglia impasto. Questo modello robusto e stabile si adatta a qualsiasi cucina grazie alla sua resistente struttura completamente in metallo e al design arrotondato ed elegante. Ti offre la possibilità di realizzare ciò che ami e di preparare piatti deliziosi in modo semplice e veloce. Non fartelo scappare: oggi può essere tuo a soli 387€.

