Questo powerbank è UNICO: ora a 19€ su Amazon, sconto 40%

Un powerbank decisamente unico nel suo genere, quello attualmente in sconto su Amazon del 40%. Un dispositivo che puoi ricaricare in contemporanea al tuo smartphone. Sembra un’affermazione strana, considerando che dispositivi come questi servono a dare energia. Certo, ma – allo stesso tempo – è necessario ricaricare anche loro ed è proprio questa la parte noiosa dell’utilizzo delle batterie portatili.

Invece, con questo modello, potrai risolvere definitivamente il problema. Infatti, basterà collegare il dispositivo direttamente alla prese e poi attaccare a una delle tue porte il tuo smartphone. Si ricaricheranno in contemporanea. Praticissimo e – come anticipato – unico nel suo genere.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare e risparmia adesso il 40%. Prendi il tuo dispositivo a 19€ circa appena, basta metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “LH9GHV4M”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Powerbank unico nel suo genere: prezzo pazzesco

Ben 10000 mAh di autonomia energetica sempre disponibili. Compatto e molto elegante nel design, questo dispositivo è praticissimo per la funzionalità di ricarica contemporanea a smartphone e altri dispositivi di elettronica, ma non solo. Infatti, quando lo utilizzi, hai a disposizione ben 3 ingressi USB per ricaricare in contemporanea fino 3 dispositivi di elettronica.

Super pratico, unico nel suo genere e di ottima qualità, questo spettacolare powerbank, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Risparmia il 40% su Amazon.

Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “LH9GHV4M”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.