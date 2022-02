Questo piccolo PC da 13 euro vi permette anche di giocare a DOOM!

Il mondo dell'informatica, specialmente quando si tratta degli appassionati, è sempre pronto ad offrirci progetti e sorprese interessanti: come quanto ha fatto lo sviluppatore Brain Benchoff, che ha deciso di realizzare un piccolo PC al prezzo più basso possibile. Il risultato alla fine è di appena 13 euro e, tra le tante cose, permette persino di giocare a DOOM.

Il piccolo miracoloso PC da 13 euro: il progetto di Benchoff

La sua creazione si chiama Linux Swiss Army Knife e nasce con l'intento di costruire un computer funzionante con i componenti più economici che il mercato può offrire. Si tratta naturalmente di un progetto che non è destinato alla vendita, almeno per il momento, dato che sebbene sia basato su piattaforma Linux permette soltanto di eseguire una riga di comando e connettersi a dei dispositivi USB.

Tuttavia, sebbene manchi un'interfaccia grafica, si può giocare a DOOM sfruttando Buildroot, uno strumento utilizzato appositamente per creare un ambiente Linux. Questo è l'aspetto più curioso e interessante di un piccolissimo PC dotato comunque anche di una tastiera funzionale a membrana in silicone a 47 tasti, utile per dimenarsi tra le righe di comando del sistema operativo.

Per il resto, il computer è alimentato da un system-on-a-chip Allwinner F1C100s che consiste in un processore ARM ARM926EJ-S con una frequenza di clock a 533MHz e 32MB di memoria DDR. È presente anche un display con tecnologia IPS TFT, diagonale da 2.3 pollici e una risoluzione da 320×240 pixel. Un ingresso USB 2.0, una slot per microSD che supporta fino a 64GB di spazio, due batterie AAA e una porta USB-C per alimentazione e ricarica a completare il quadro. Il tutto è alloggiato all'interno di una costruzione in plastica in due pezzi che si agganciano tra loro.

Il costo totale dei componenti utilizzati dallo sviluppatore ammonta a 14.16 dollari, quasi 13 euro, al cambio attuale. La parte più costosa è rappresentata dal circuito stampato: ben 2 dollari!

L'obiettivo fianle di Benchoff è quello di rendere il progetto disponibile al pubblico: le aree di miglioramento sono tante, dal display alla tastiera e alla presenza di più porte USB. Per il momento resta un concept che attira certamente la curiosità degli appassionati.