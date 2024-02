Questo Pianoforte LEGO suona davvero! (ed è in OFFERTA)

Quest’offerta si rivolge a tutti gli appassionati di musica e di mattoncini LEGO. Il set LEGO Ideas Pianoforte a Coda, infatti, è protagonista di un ribasso davvero importante su Amazon. Il prezzo consigliato di 399,99€, crolla a soli 359,98€. Scopriamo tutte le caratteristiche peculiari di questo set in particolare.

Il pianoforte LEGO suona davvero!

Con la possibilità di realizzare un vero e proprio pianoforte a coda, completo di tastiera apribile con 25 tasti rimovibili, martelletti, pedale e smorzatori mobili, questo set ti offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante. Le istruzioni chiare e semplici ti guideranno passo dopo passo nella creazione di questo capolavoro, sia che tu sia un appassionato di musica o un fan dei LEGO.

Il coperchio del pianoforte può essere sollevato per inserire uno smartphone con l’app LEGO Powered Up, consentendoti di suonare il modellino in mattoncini LEGO o di riprodurre brani in modalità automatica, aggiungendo un tocco di magia e interattività al tuo pianoforte.

Esclusivo di Amazon e disponibile solo su questo canale o presso alcuni rivenditori selezionati, il set LEGO Ideas Pianoforte a Coda diventa ancora più speciale e ricercato. Una volta completato, il pianoforte a coda LEGO diventa un’elegante decorazione per la tua casa, che sicuramente attirerà l’attenzione e meraviglierà i tuoi amici e familiari. Esponilo nel salotto o in qualsiasi altra stanza, aggiungendo un tocco di classe e originalità all’ambiente circostante. Suona le tue melodie preferite e lasciati trasportare dalla magia di questo set.

Sei pronto a suonare il mini pianoforte a coda di LEGO? Prendilo ora a soli 359,98€ grazie allo sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.