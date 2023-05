Questo notebook MSI con Ryzen 7 è scontato di 400€ su Amazon (anche in 12 rate)

MSI Alpha 15 è uno dei notebook più interessanti della gamma MSI, ideale per il gaming e per altri contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare questo notebook al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.699 euro, beneficiando così di uno sconto di 400 euro. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento in 12 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito e senza finanziamento. Il notebook può contare sul processore Ryzen 7 5800H e sulla scheda video AMD RX 6600M. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MSI Alpha 15: è il notebook da gaming da comprare con quest’offerta

Il notebook di MSI presenta una scheda tecnica completa che comprende:

il processore Ryzen 7 5700H

la scheda video AMD RX 6600M con 8 GB di memoria dedicata

con 8 GB di memoria dedicata 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD , espandibili

, espandibili un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz il sistema operativo Windows 11 Home

il supporto alle reti Wi-Fi 6E

Il notebook di casa MSI può contare su specifiche complete e ha tutte le carte in regola per essere considerato come la scelta giusta per chi è alla ricerca di un modello completo, per il gaming o per qualsiasi altra attività che richieda un livello di performance grafico elevato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Alpha 15 al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.699 euro con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.