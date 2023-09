Questo notebook MSI con i7 e 16 GB di RAM costa solo 699€ su Amazon

MSI Modern 14 è il notebook da comprare oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il laptop con un prezzo scontato di 699 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo modello, dotato del processore Intel Core i7-1255U e di ben 16 GB di memoria RAM oltre che di un display da 14 pollici. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

MSI Modern 14: a questo prezzo è un best buy

Il notebook MSI Modern 14 in offerta in questo momento su Amazon è dotato di:

processore Intel Core i7-1255U con 10 Core

con 10 Core 16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 14 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera retroilluminata con layout italiano

il sistema operativo Windows 11 Home

supporto WiFi 6

MSI Modern 14 è, quindi, un notebook adatto a tutti i contesti di utilizzo. Grazie al Core i7 di 12° generazione, infatti, il notebook è veloce e reattivo, garantendo ottime prestazioni sempre. Ci sono poi 16 GB di RAM, essenziali per un notebook di fascia superiore. Il modello è, inoltre, leggero e portatile e facile da usare in mobilità. Il notebook pesa appena 1,4 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 14 al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta di una promozione da non perdere. Il notebook, nella configurazione a cui viene proposto, è al minimo storico e ha tutte le carte in regola per essere il notebook giusto da comprare com questo budget. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto. Da notare, inoltre, che il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.