Questo notebook MSI con Core i7 e RTX 4050 è al MINIMO STORICO su Amazon

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming a prezzo ridotto: MSI Cyborg 15, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato a 1.249 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per uno dei modelli più interessanti del settore dei laptop dedicati al gaming. Per accedere all’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

MSI Cyborg 15 è in offerta al minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di MSI Cyborg 15 non ha punti deboli e ha tutte le caratteristiche giuste per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e, in particolare, nel gaming. Il notebook di casa MSI è dotato di un processore Intel Core i7-12650H che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM DDR5.

Tra le specifiche del notebook di casa MSI c’è spazio anche per 1 TB di SSD, più che sufficiente per installare diversi giochi di fascia alta. A gestire il comparto grafico, invece, troviamo la nuova NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata. Si tratta di una scheda in grado di garantire potenza ed efficienza (una combinazione fondamentale per i laptop).

MSI Cyborg 15 include anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Da segnalare la presenza di una tastiera retro-illuminata full size. C’è poi il sistema operativo Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Cyborg 15 al prezzo scontato di 1.249 euro che rappresenta anche il minimo storico per questo notebook. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.