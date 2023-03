Questo notebook Lenovo con Ryzen 7 costa solo 529€ su Amazon (anche in 12 rate)

Il Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 5700U è uno dei notebook più interessanti del momento su Amazon. Grazie a specifiche tecniche ottime e ad una nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare questo laptop al prezzo scontato di 529 euro invece di 779 euro, con uno sconto di ben 250 euro.

Da notare, inoltre, che, per gli account Amazon compatibili con questa modalità di pagamento, c’è la possibilità di acquistare il notebook pagando in 12 rate mensili da 44 euro, senza interessi e senza la necessità di attivare un finanziamento.

Il notebook di Lenovo in offerta può contare, oltre che sull’ottimo Ryzen 5700U, anche su 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. A questo prezzo, il laptop di Lenovo non ha rivali.

Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Lenovo IdeaPad 3: un notebook completo ad un prezzo ottimo su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 in offerta può contare su di una scheda tecnica davvero completa che comprende:

il processore Ryzen 7 5700U Octa-Core

8 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display Full HD da 15,6 pollici

sensore di impronte digitali per l’autenticazione sicura

sistema operativo Windows 10 aggiornabile a Windows 11

A questo prezzo, il Lenovo IdeaPad 3 in offerta oggi non ha rivali: si tratta del notebook da comprare per ottenere il massimo delle prestazioni.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare il notebook di Lenovo al prezzo scontato di 529 euro invece di 779 euro, con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili da 44 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.