Questo notebook Lenovo con Ryzen 5 costa solo 388€ su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: un notebook Lenovo con processore Ryzen 5 5500U, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 388 euro potendo contare, tra le specifiche, anche su 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Si tratta di un’offerta davvero ottima. Per chi ha bisogno di un notebook “tutto fare” a prezzo contenuto, infatti, questo modello di Lenovo è un vero e proprio best buy. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Lenovo V15 con Ryzen 5: l’offerta su Amazon è da cogliere al volo

Il notebook Lenovo in offerta ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni. Il modello, infatti, è dotato del potente processore Ryzen 5 5500u con 6 Core. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e il sistema operativo Windows 11 Pro.

A completare la scheda tecnica del notebook di casa Lenovo proposto oggi in offerta troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre ad una dotazione di porte completa e al supporto Wi-Fi e Bluetooth. Il notebook, nonostante le dimensioni non certo compatte, pesa appena 1,7 chilogrammi, risultando anche facilmente trasportabile e adatto all’uso in mobilità senza alcun problema.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo V15 nella configurazione descritta in precedenza al prezzo scontato di 388 euro. Si tratta dell’occasione giusta per un acquisto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è destinata ad esaurirsi rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.