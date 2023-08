Questo notebook HP con Ryzen 7320U è in offerta a 399€ su Amazon (anche a rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il notebook HP 15 con processore AMD Ryzen 7320U è disponibile in offerta al prezzo scontato di 399 euro con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per il notebook che ha un display da 15,6 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook HP in offerta a 399 euro su Amazon: è l’offerta giusta

Il notebook HP in offerta oggi su Amazon è dotato dell’ottimo processore AMD Ryzen 7320U, una delle ultime novità della gamma AMD. Si tratta di un processore in grado di garantire prestazioni eccellenti in rapporto alla fascia di prezzo.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD (espandibili) oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è dotato del sistema operativo Windows e di una tastiera full size con layout italiano. Da segnalare anche una buona dotazione di porte con tutto quello che serve per un uso completo del PC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook HP 15 al prezzo scontato di 399 euro per la variante descritta in precedenza. Si tratta di una versione completa e equilibrata, in grado di garantire ottime prestazioni con una spesa contenuta. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.