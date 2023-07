Questo notebook HP con Ryzen 7 è in SUPER OFFERTA su Amazon (anche 12 rate)

HP Pavilion 15 è un notebook completo, adatto a tutti i contesti di utilizzo, che viene ora proposto al prezzo scontato di 629 euro (-30% rispetto al prezzo consigliato) con questa nuova offerta Amazon. Il notebook è disponibile anche con pagamento in 12 rate, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Tra le specifiche c’è il potente AMD Ryzen 7 5700U come processore che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

HP Pavilion 15 in offerta al miglior prezzo di sempre su Amazon

Il notebook HP in offerta presenta un comparto tecnico davvero ricco con processore AMD Ryzen 7 5700U, garanzia di prestazioni eccellenti e consumi ridotti. Il processore è affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD.

Si tratta di una combinazione ottimale: in questa fascia di prezzo, il notebook di casa HP non ha rivali. Da segnalare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche c’è spazio per una tastiera full size retroilluminata e un lettore di impronte digitali oltre che per il sistema operativo Windows 11.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Pavilion 15 al prezzo scontato di 629 euro. Il prezzo proposto è anche il nuovo minimo storico per questo notebook, venduto direttamente da Amazon.

Da notare che è possibile anche optare per il pagamento in 12 rate mensili, dilazionando la spesa per un lungo periodo di tempo (per gli account abilitati ai pagamenti rateali, basta usare una carta di credito, senza finanziamento).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.