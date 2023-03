Questo notebook HP con Ryzen 7 e 16 GB di RAM è in SUPER OFFERTA su Amazon: bastano 549€

Se siete alla ricerca di un notebook completo e ad un buon prezzo, in questo momento, c’è un’ottima offerta Amazon da sfruttare: HP 15S con Ryzen 7 5825U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 549 euro. Si tratta di una cifra decisamente contenuta in rapporto alle specifiche del notebook, dotato anche di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è possibile accedere ad Amazon tramite il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

HP 15S: un notebook completo ad un prezzo imperdibile

Il notebook HP in offerta può contare su specifiche davvero ottime. La scheda tecnica include:

il processore AMD Ryzen 7 5825U con 8 Core e 16 Thread

con 8 Core e 16 Thread 16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD il sistema operativo Windows 11

una dotazione di porte completa con HDMI, USB-C e USB-A

Si tratta di un notebook ideale per tutti gli utenti e soprattutto per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla possibilità di sfruttare un laptop di fascia superiore ad un prezzo decisamente abbordabile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la variante descritta di HP 15S al prezzo scontato di 549 euro. Da notare, inoltre, che a 479 euro è possibile acquistare la versione con processore Intel Core i5 e 8 GB di memoria RAM del notebook che consente, con pochi compromessi, di ridurre ulteriormente la spesa per l’acquisto di un nuovo portatile.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

