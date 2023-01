Questo notebook HP con Ryzen 7 e 16 GB di RAM è DA PRENDERE SUBITO

Se state cercando un nuovo notebook potente e con una scheda tecnica davvero completa, in questo momento, su Amazon è disponibile l’offerta giusta: lo store, infatti, propone l’ottimo HP 15S (nome completo 15s-eq3003sl) al prezzo scontato di 690 euro invece di 849 euro.

Questo sconto aggiuntivo di 150 euro fa la differenza. Il notebook di HP in sconto, infatti, può contare sul processore AMD Ryzen 7 5825U e su 16 GB di memoria RAM. Si tratta di una combinazione che garantisce ottime prestazioni, per un lungo periodo, in tutti i contesti di utilizzo.

L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato ed è accessibile dal link qui di sotto:

HP 15S: è il notebook giusto per tutti

L’ottimo HP 15S, nella configurazione in offerta, può contare sul processore AMD Ryzen 7 5825U (con 8 Core e 16 Thread), 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

A completare la scheda tecnica del notebook troviamo una tastiera full size con tastierino numerico. Ottima anche l’autonomia che arriva ad oltre 9 ore. C’è anche la ricarica rapida che consente di ripristinare metà della carica in appena 45 minuti. Nonostante le dimensioni abbondanti, inoltre, il notebook di HP è particolarmente leggero con un peso complessivo di appena 1,69 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare HP 15S al prezzo scontato di 690 euro invece di 849 euro. Lo sconto consente di ottenere un risparmio reale, garantendo a tutti la possibilità di mettere le mani su di un laptop Windows 11 completo e potente, con un’eccellente autonomia e facilmente trasportabile ad un prezzo molto conveniente. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.