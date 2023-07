Questo notebook HP con Ryzen 5 in offerta a 499€ su Amazon è da prendere subito (anche a rate)

Se siete alla ricerca di un notebook completo ed economico potete ora puntare su questa nuova offerta Amazon dedicata ad un’interessante configurazione di HP 15S. Il modello in offerta, infatti, è dotato del processore Ryzen 5 5625U e di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Grazie all’offerta in corso, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 499 euro, anche con possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

HP 15S con Ryzen 5: è il notebook da comprare oggi su Amazon

Il notebook HP 15S è dotato di una scheda tecnica senza punti deboli. Il notebook può contare sul processore Ryzen 5 5625U oltre che su 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD., una dimensione ideale per vari contesti di utilizzo.

Il notebook è dotato del sistema operativo Windows 11 e di una tastiera full size con layout italiano. Nonostante le dimensioni “importanti” del display, il modello di casa HP pesa appena 1,69 chilogrammi, risultando facilmente trasportabile ed utilizzabile in mobilità. Dal punto di vista tecnico, quindi, il notebook non presenta reali punti deboli.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare la configurazione descritta di HP 15S al prezzo scontato di 499 euro. Il notebook è disponibile anche con acquisto in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.