Questo notebook HP con i7 e 16 GB di RAM è al MINIMO STORICO su Amazon

Acquistare un notebook completo con una spesa contenuta diventa più facile grazie a questa nuova offerta Amazon. In questo momento, infatti, HP 15S è disponibile al prezzo scontato di 649 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Il notebook in offerta è dotato del processore Intel Core i7-1255U e di ben 16 GB di memoria RAM, presentando una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Il rapporto qualità/prezzo del notebook è al top. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

HP 15S con i7 e 16 GB di RAM in offerta al minimo storico su Amazon

Il notebook di HP è dotato di un processore Intel Core i7-1255U con 10 Core. Si tratta di un processore a basso consumo che può garantire prestazioni ben superiori alla media. Da notare, inoltre, che il processore è supportato da 16 GB di memoria RAM, una rarità in questa fascia di prezzo.

Ci sono anche 512 GB di memoria SSD. Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è dotato di una tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione. Il sistema operativo è Windows 11. C’è anche un sensore di impronte digitali. Il notebook presenta fino a 7 ore di autonomia e supporta anche la ricarica rapida. Nonostante le dimensioni importanti, il notebook pesa solo 1,69 chilogrammi.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP 15S nella configurazione descritta al prezzo scontato di 649 euro. La promozione, valida per un breve periodo di tempo, è accessibile tramite il link qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. La promozione porta il notebook al suo nuovo minimo storico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.