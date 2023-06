Questo notebook HP con Core i5 in offerta a 529€ su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO

HP 15S è un notebook completo, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un modello in grado di garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook di casa HP al prezzo scontato di 529 euro invece di 699 euro. Il modello in questione è dotato di processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook HP in offerta su Amazon: l’offerta è ottima

HP 15S è un notebook completo che può contare su di una scheda tecnica davvero ottima. Tra le specifiche troviamo:

un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

il processore Intel Core i5-1135g7

8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD

una tastiera full size con layout italiano e tastierino numerico

una dotazione di porte completa con microSD, USB-C, USB e HDMI

il sistema operativo Windows 11

Il modello di HP è, quindi, la soluzione giusta per poter acquistare un notebook completo, versatile e adatto a tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di una soluzione ideale per il lavoro da remoto oltre che per lo studio e la fruizione di contenuti multimediali. Grazie alla promozione in corso, inoltre, il notebook può essere considerato uno dei best buy del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un modello completo e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP 15s al prezzo scontato di 529 euro. Il modello proposto in sconto è acquistabile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.