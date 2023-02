Questo notebook da gaming di Lenovo costa solo 899€: è al MINIMO STORICO

È il momento giusto per acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3. In questo momento, infatti, è disponibile una nuova offerta Amazon che consente di acquistare il notebook da gaming di Lenovo al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.299 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il laptop che può contare sul processore Intel Core i5-12450H e sulla scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è al minimo storico su Amazon

Il notebook da gaming di Lenovo (nella variante 14IAH7) ha tutte le carte in regola per essere considerato come il modello giusto da acquistare oltre che il migliore per rapporto qualità/prezzo nella sua categoria. Il laptop può contare sul processore Intel Core i5-12450H oltre che sulla scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata.

C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM. Da segnalare la presenza di una memoria SSD da 512 GB e del sistema operativo Windows 11. La tastiera è full size e retroilluminata. Non manca una ricca dotazione di porte con tutto quello che serve per la connettività (Thunderbolt 4, USB A, jack, HDMI 2.1, USB-C e Ethernet).

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.299 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il laptop che può, quindi, essere acquistato con 400 euro di sconto rispetto al listino. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.