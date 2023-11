Questo notebook con Intel Core i5-12450H e 16 GB di RAM costa solo 579€ su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook in occasione del Black Friday di Amazon può puntare sull’Acer Aspire 5 che viene proposto al prezzo scontato di 579 euro invece che 699 euro. Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i5-12450H che, per la fascia di prezzo, rappresenta un vero e proprio lusso grazie a un livello di potenza ben superiore a quello dei diretti concorrenti. Ci sono anche 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Acer Aspire 5 in offerta: è il notebook da comprare su Amazon oggi

La scheda tecnica di Acer Aspire 5 in offerta oggi è davvero ottima. Il notebook è dotato delle seguenti specifiche:

processore Intel Core i5-12450H

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione

sistema operativo Windows 11

supporto Wi-Fi 6 e dotazione di porte completa con HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 e Thunderbolt 4

Considerando il prezzo a cui viene proposto, questo notebook Acer è ora un vero e proprio best buy, garantendo un livello prestazione ben superiore a tutti i diretti concorrenti in questa fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il notebook di Acer al prezzo scontato di 579 euro invece che 699 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in sconto in occasione del Black Friday. La promozione, quindi, terminerà a breve.

