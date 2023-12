Questo notebook con i5 e 16 GB di RAM è al MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da comprare a Natale, tra le tante opzioni disponibili in questo momento, da considerare c’è una nuova offerta Amazon dedicata all’ASUS Vivobook 15, ora disponibile al prezzo scontato di 649 euro invece di 799 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa configurazione.

Questo notebook è dotato di un’ottima scheda tecnica con il processore Intel Core i5-1235U, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Si tratta di un comparto tecnico completo che, considerando anche il prezzo, rende il notebook un vero best buy. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

ASUS Vivobook 15: a questo prezzo è un ottimo acquisto su Amazon

La versione di ASUS Vivobook 15 in offerta oggi è dotata della seguente scheda tecnica:

processore Intel Core i5-1235U dotato di 10 Core con 2 Core Performance e 8 Core Efficent

dotato di 10 Core con 2 Core Performance e 8 Core Efficent 16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione

sistema operativo Windows 11

Si tratta, quindi, di un notebook davvero completo, ricco di funzionalità e senza punti deboli. Il rapporto qualità/prezzo di questo modello è al top del mercato. Per chi ha un budget non elevatissimo, il notebook di ASUS è la soluzione giusta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook 15, nella configurazione descritta, al prezzo scontato di 649 euro. Il notebook in questione è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in consegna immediata. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il notebook al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.