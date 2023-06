Questo notebook con i5 di 12° Gen costa solo 322€ su Amazon: è un BEST BUY

Il notebook Medion E15413 diventa, all’improvviso, il best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook economico, potente e completo. Con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il modello citato al prezzo scontato di 322 euro. Tra le specifiche del notebook di Medion, azienda controllata da Lenovo, troviamo il processore Intel Core i5-1235u, generalmente proposto su modelli molto più costosi. Il notebook presenta anche 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e un display Full HD a completare le specifiche tecniche. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook Medion con Core i5: è il best buy di oggi su Amazon

Tra i notebook economici sul mercato, il Medion E15413 ricopre una posizione di primo piano, abbinando ottime prestazioni ad un prezzo davvero contenuto. La scheda tecnica del modello comprende:

il processore Intel Core i5-1235u con 10 Core (2 Performance e 8 Efficient)

(2 Performance e 8 Efficient) 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera retroilluminata

quattro altoparlanti

una webcam HD

il sistema operativo Windows 11

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook di Medion, nella configurazione descritta in precedenza, al prezzo scontato di 322 euro. Si tratta di una promozione davvero imperdibile: a questo prezzo, infatti, il modello di casa Medion non ha rivali. Da notare, inoltre, che c’è anche una variante da 512 GB di SSD che viene proposta al prezzo di 399 euro.

Per accedere alle offerte in corso per il Medion E15413 è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di sotto.

