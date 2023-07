Questo notebook con Core i5 12° Gen costa solo 369€ su Amazon

Il Medion E15413 è un notebook dal rapporto qualità/prezzo davvero straordinario: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il notebook al prezzo scontato di 369 euro. L’offerta in questione riguarda la variante con processore Intel Core i5-1235U, processore disponibile su laptop di fascia molto più alta, oltre a 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire i link qui di sotto.

Notebook Medion con Core i5: l’offerta di Amazon è da cogliere al volo

Medion è un marchio del gruppo Lenovo e ricopre, sempre di più, un ruolo di primo piano nel settore dei notebook. L’offerta dedicata al modello E15413 lo conferma.

Questo modello di notebook, infatti, è dotato del potente ed efficiente processore Intel Core i5-1235U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il Core i5 proposto dal notebook di Medion è dotato di 10 Core e, in genere, viene proposto da modelli di fascia superiore.

A completare la scheda tecnica troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. C’è anche una tastiera full size con retroilluminazione. La scocca è in allumino e sono presenti quattro altoparlanti che vanno a formare un sistema audio di fascia superiore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Medion E15413 al prezzo scontato di 369 euro. In rapporto alle specifiche tecniche descritte in precedenza, il notebook di Medion è il modello più conveniente da comprare in questo momento. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è davvero al top. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.