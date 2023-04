Questo notebook ASUS TUF Gaming è in SUPER OFFERTA a 749€ su Amazon

Per acquistare un notebook potente ad un buon prezzo c’è ora una nuova offerta Amazon da tenere d’occhio: il notebook ASUS TUF Gaming F15, infatti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 749 euro invece di 999 euro. Si tratta di una promozione molto interessante: il modello in offerta è dotato di processore Intel Core i5-10300H e di una scheda video dedicata NVIDIA GTX 1650 da 4 GB.

Si tratta di un hardware potente, anche se non di ultima generazione, pensato per gli utenti che hanno bisogno di una marcia in più ma devono fare i conti con un budget limitato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon dell’ASUS TUF Gaming F15.

ASUS TUF Gaming F15: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 in offerta è dotato del processore Intel Core i5-10300H e della scheda video NVIDIA GTX 1650 da 4 GB di memoria dedicata. Tra le specifiche troviamo 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, con possibilità di espansione per incrementare, dopo l’acquisto, la dotazione di memoria disponibile.

Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Tra le specifiche troviamo una batteria da ben 90 Wh, che garantirà una buona autonomia, una tastiera full size con layout italiano e il sistema operativo Windows 11 di serie.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook ASUS TUF Gaming F15 al prezzo scontato di 749 euro invece di 999 euro, beneficiando di uno sconto netto e della possibilità di portarsi a casa un laptop potente ad un prezzo decisamente conveniente, in rapporto alle specifiche. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

