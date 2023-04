Questo notebook ASUS ROG con Ryzen 7 e RTX 3060 è in SUPER OFFERTA su Amazon (-400€)

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming completo e ad alte prestazioni dovete dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare ASUS ROG Strix G15 al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.799 euro, beneficiando così di uno sconto di 400 euro sul prezzo di lancio del notebook. Il modello in offerta è dotato di un processore AMD Ryzen 7 6800H che si affianca ad una scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB per una combinazione ottima per il gaming in mobilità. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

ASUS ROG Strix G15 ora in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

La scheda tecnica di ROG Strix G15 è completa e senza punti deboli. Si tratta, quindi, della scelta giusta per portarsi a casa un notebook da gaming al prezzo giusto, senza spendere troppo e senza compromessi sulle prestazioni. Il notebook presenta:

un potente processore AMD Ryzen 7 6800H

una scheda video dedicata NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria

con 6 GB di memoria 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz

con risoluzione e refresh rate di il sistema operativo Windows 11 Home

una tastiera full size retro illuminata, con tastierino numerico e layout italiano

Si tratta di un comparto tecnico completo ed equilibrato, pensato per offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo ed una marcia in più nel gaming

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS ROG Strix G15 al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.799 euro. L’offerta garantisce uno sconto di 400 euro sulla spesa. Per accedere all’offerta è disponibile il link seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.