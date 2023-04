Questo notebook ASUS costa solo 299 euro su Amazon (-25%)

ASUS Vivobook Go è uno dei modelli entry level della gamma di notebook di ASUS. Si tratta di un notebook Windows completo e pensato per offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un nuovo ASUS Vivobook Go al prezzo minimo storico: il notebook, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Tra le specifiche troviamo un display Full HD da 15,6 pollici e il processore Intel Celeron N4020. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

ASUS Vivobook Go: un notebook economico e completo, ora in offerta su Amazon

La scheda tecnica di ASUS Vivobook Go è completa e pensata per offrire prestazioni ottimali, in rapporto alla fascia di prezzo, in tutti i contesti di utilizzo. A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore Intel Celeron N4020 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

Da notare anche un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale. La tastiera è full size, con layout italiano ed un touchpad di dimensioni superiori rispetto alla media del segmento. Il sistema operativo è Windows 11. Nonostante le grandi dimensioni, il notebook di ASUS è facilmente trasportabile, grazie ad un peso di appena 1,65 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook Go al prezzo scontato di 299 euro, beneficiando così di uno sconto di 100 euro rispetto al listino. Si tratta del prezzo minimo storico per questo notebook della gamma ASUS. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.