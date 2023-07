Questo notebook ASUS con Ryzen 5600H costa solo 489€ su Amazon: è un BEST BUY

La fascia bassa del mercato dei notebook ha un nuovo punto di riferimento: si tratta di ASUS Vivobook 16X. Il modello in questione, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 489 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Il notebook, venduto e spedito da Amazon, è ora al nuovo minimo storico. A rendere davvero imperdibile l’offerta è il processore utilizzato dal modello: si tratta del potente Ryzen 5 5600H che, in questa fascia di prezzo, non ha rivali. Per acquistare il notebook è disponibile il link qui di sotto.

ASUS Vivobook 16X con Ryzen 5600H: è l’offerta del giorno di Amazon

La scheda tecnica del nuovo ASUS Vivobook 16X presenta:

il processore Ryzen 5 5600H con 6 Core e 12 Thread

con 6 Core e 12 Thread un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD con possibilità di espansione

con possibilità di batteria da 70 Wh

tastiera fullsize

sistema operativo Windows 11

Il notebook di ASUS, quindi, ha tutte le carte in regola per poter essere considerato come il modello giusto da comprare per spendere poco senza rinunciare ad un livello di performance elevato. Il modello è completo (con possibilità di espansione di RAM e storage) e in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un vero best buy.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook 16X con Ryzen 5600H al prezzo scontato di 489 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello, venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.