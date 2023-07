Questo notebook ASUS con Ryzen 5600h costa solo 469€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook potente ed economico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo store propone il notebook ASUS Vivobook 16X al prezzo scontato di 469 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello, dotato del potente processore AMD Ryzen 5 5600h. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook ASUS in offerta su Amazon: è il best buy del giorno

ASUS Vivobook 16X è un notebook dotato di ottime specifiche e di un rapporto qualità/prezzo al top. Il modello in offerta è dotato del potente processore Ryzen 5 5600h che viene affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili) oltre che da un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD.

Da segnalare anche la presenza di una tastiera full size, con layout italiano e tastierino numerico laterale, oltre che una batteria da 70 Wh, in grado di garantire un’autonomia superiore alla media. Lato software c’è, invece, Windows 11.

Considerando prezzo e specifiche, ASUS Vivobook 16X è, in questo momento, il notebook di riferimento del mercato, per la fascia bassa. A meno di 500 euro, infatti, non è possibile accedere a una soluzione più completa e potente rispetto a quella proposta da ASUS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook 16X al nuovo minimo storico: il notebook, nella configurazione proposta, è disponibile con un prezzo scontato di 469 euro. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Le poche unità disponibili sono destinate a esaurirsi rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.