Questo notebook ASUS con Intel Core i5 è al MINIMO STORICO su Amazon (-230€)

Se siete alla ricerca di un notebook economico e completo, ideale per l’uso di tutti i giorni e con un prezzo contenuto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro: il notebook ASUS F515EA è disponibile al prezzo scontato di 499 euro invece di 729 euro, con un taglio di prezzo del 32% rispetto al listino. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello in questione. Il laptop può contare sul processore Intel Core i5-1135G7, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Notebook ASUS con Intel Core i5 al prezzo giusto con la nuova offerta di Amazon

Il notebook ASUS F515EA può contare su di una scheda tecnica completa. A gestire il funzionamento del notebook troviamo il processore Intel Core i5-1135G7, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. La CPU è, inoltre, supportata da 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. La tastiera è full size con layout italiano e il sistema operativo è Windows 11 Home. Il notebook può contare su di una dotazione completa di porte con 3 USB in formato standard a cui si affiancano una USB-C, una HDMI e un jack per le cuffie.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook ASUS con Intel Core i5 al prezzo scontato di 499 euro invece di 729 euro. Lo sconto è del 32% e consente di accedere ad un portatile davvero completo, tra le migliori opzioni in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.