Questo notebook ASUS con 16 GB di RAM costa 599€ su Amazon

ASUS Vivobook 16X è il notebook da comprare per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile adatto a tutti i contesti di utilizzo e ideale per lo studio e il lavoro, grazie a un’ottima scheda tecnica, senza punti deboli. Il notebook di ASUS è in offerta su Amazon ed è disponibile con un prezzo scontato di 599 euro. Il modello in questione è dotato del processore AMD Ryzen 5 5600H affiancato da 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

ASUS Vivobook 16X è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook di ASUS ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni: tra le specifiche troviamo il processore AMD Ryzen 5 5600H che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Si tratta di una dotazione completa e in grado di soddisfare appieno le esigenze della maggior parte degli utenti. C’è anche un display da 16 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è dotato una tastiera retroilluminata e del sistema operativo Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook 16X al prezzo scontato di 599 euro. In questa fascia di prezzo, considerando le specifiche del notebook, è praticamente impossibile trovare di meglio. Il modello proposto in offerta (venduto e spedito da Amazon) è dotato di un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.