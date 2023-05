Questo notebook Acer Predator con NVIDIA RTX 3070 costa solo 1.299€ su Amazon

Acer Predator Helios 300 è un notebook da gaming completo che oggi è protagonista di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile: il notebook è ora disponibile al prezzo scontato di 1.299 euro invece di 1.999 euro, toccando il suo minimo storico su Amazon. A rendere ottima quest’offerta sono le specifiche del notebook di Acer che può contare sul processore Intel Core i7-11800H e sulla scheda video NVIDIA RTX 3070 da 8 GB, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Acer Predator Helios 300 con RTX 3070 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica di Acer Predator Helios 300, in rapporto al prezzo, rende questo modello di Acer uno dei notebook da gaming più interessanti del momento. Il dispositivo è dotato del processore Intel Core i7-11800H che viene supportato dalla potente scheda video NVIDIA RTX 3070 da 8 GB di memoria.

Tra le specifiche c’è spazio anche per 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (espandibili). Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook è dotato di una tastiera retro-illuminata full size.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Predator Helios 300 al prezzo scontato di 1.299 euro invece che 1.999 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il notebook di Acer che può essere acquistato direttamente dal link qui di sotto. L’offerta proposta da Acer è da cogliere al volo se si è alla ricerca di un notebook in grado di garantire una marcia in più dal punto di vista grafico.

