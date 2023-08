Questo notebook Acer in offerta a 469€ su Amazon è il BEST BUY di oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook economico e completo, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta che potrebbe fare al caso vostro: Acer Aspire 3 è disponibile al prezzo scontato di 469 euro, raggiungendo il suo minimo storico. Il modello in offerta è dotato del processore Ryzen 5 7520U.

In alternativa, c’è la versione con processore Intel Core i5-1135G7 che viene proposta al prezzo di 499 euro. Per entrambe le versioni è possibile sfruttare una scheda tecnica completa con 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale.

Acer Aspire 3: notebook completo ad un ottimo prezzo su Amazon

Il notebook Acer Aspire 3 è disponibile sul mercato in diverse varianti. Le più interessanti, in quanto acquistabili a meno di 500 euro, hanno il processore Ryzen 5 7520U oppure il processore Intel Core i5-1135G7.

Per entrambe le versioni ci sono anche 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale. Il sistema operativo è Windows 11 e c’è una tastiera full size con layout italiano oltre a una buona dotazione di porte.

la versione con Ryzen 5 7520U è disponibile a 469 euro

è disponibile a la versione con Intel Core i5-1135G7 è disponibile a 499 euro

