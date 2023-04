Questo notebook Acer in offerta a 429€ su Amazon è la SCELTA GIUSTA

Se siete alla ricerca di un notebook versatile, in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, con una spesa ridotta, in questo momento c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: l’Acer Aspire 3, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 429 euro. L’offerta riguarda la versione con Intel Core i3,8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Da notare che è possibile acquistare la variante con 512 GB a 449 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da accedere subito alla pagina Amazon del notebook di Acer e completare l’acquisto. Da notare che, con le offerte di Amazon Warehouse, è possibile puntare su di una versione usata e garantita in sconto a 390 euro.

Acer Aspire 3: il notebook giusto per spendere poco senza rinunce

Acer Aspire 3 è un notebook completo, veloce ed economico, ideale per lo studio e il lavoro da remoto. Il notebook può contare su:

un processore Intel Core i3-1115G4

8 GB di memoria RAM

256 o 512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera full size con layout italiano

il sistema operativo Windows 11

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Aspire 3 al prezzo scontato di 429 euro per la versione da 256 GB mentre la versione da 512 GB è disponibile al costo di 449 euro. Entrambe le versioni del notebook sono vendute direttamente da Amazon e sono disponibili con consegna immediata. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.