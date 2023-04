Questo notebook Acer costa solo 299€: è il MINIMO STORICO su Amazon

Per chi è alla ricerca di un notebook economico e completo c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: Acer Swift 1, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 299 euro, con un taglio del 30% rispetto al listino che porta questa configurazione al nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Il notebook è dotato di una scheda tecnica completa con il processore Intel Pentium N5030 e un display Full HD da 14 pollici. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo la pagina Amazon di questo notebook Acer.

Acer Swift 1: un notebook economico e completo in offerta su Amazon

Acer Swift 1 è un notebook che, a meno di 300 euro, rappresenta un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di buone prestazioni nell’uso quotidiano. Il modello in questione è dotato di un processore Intel Pentium N5030 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage SSD oltre che da un display da 14 pollici con risoluzione Full HD.

Il laptop presenta un peso di appena 1,3 chilogrammi, risultando, quindi, facilmente trasportabile e utilizzabile in mobilità. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Da notare la presenza del supporto Wi-Fi 6 oltre che una ricca dotazione di porte con anche porte USB-C e USB 3.2 Gen 1.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Swift 1 al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per il notebook di Acer in questa configurazione. Il prezzo particolarmente contenuto lo rende un modello consigliato in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.