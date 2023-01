Questo notebook Acer con Ryzen 5 costa solo 429€ su Amazon (-32%)

Se state cercando un nuovo notebook economico, potente e senza compromessi sulla qualità, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: lo store, infatti, propone l’ottimo Acer Aspire 5 (in versione A515-45-R9EC) al prezzo scontato di 429 euro invece di 629 euro.

Lo sconto applicato al prezzo del notebook è del 32%. Il laptop di Acer presenta una scheda tecnica completa con il processore Ryzen 5 5500U con 6 core e 12 thread che gioca il ruolo del protagonista.

Acer Aspire 5 con Ryzen 5 5500U: ottima offerta su Amazon

Il modello di Acer in offerta è un notebook davvero completo e performante. Il processore Ryzen 5 5500u di AMD, infatti, ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni di alto livello con i suoi 6 core e 12 thread.

La CPU è supportata da 8 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a 24 GB) e da una memoria SSD da 256 GB per l’archiviazione. Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11. C’è il supporto Wi-Fi. Da notare anche una ricca dotazione di porte tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’ottimo Acer Aspire 5 nella configurazione descritta al prezzo scontato di 429 euro invece di 629 euro. Il risparmio è di ben 200 euro e garantisce un vantaggio notevole a chi sceglie di acquietare questo laptop di Acer, un modello completo, equilibrato e dalle ottime prestazioni.



