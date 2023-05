Questo notebook Acer con Core i9 e RTX 3060 costa solo 1.249€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un notebook ad alte prestazioni e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il notebook Acer Nitro 5 AN515-57, infatti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 1.249 euro invece che 1.799 euro. Il modello in offerta è dotato di processore Intel Core i9-11900H e della scheda video NVIDIA RTX 3060. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. In sconto ci sono anche alcuni esemplari venduti da Amazon Seconda Mano a prezzo ridotto.

Acer Nitro 5 con Core i9 e RTX 3060 in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il notebook Acer in offerta è dotato delle seguenti specifiche tecniche:

processore Intel Core i9-11900H

16 GB di RAM e 1 TB di SSD

scheda video NVIDIA RTX 3060

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

sistema operativo Windows 11

tastiera full size italiana con retroilluminazione RGB

Si tratta di un notebook completo, in grado di garantire ottime prestazioni in tanti contesti di utilizzo. Per quanto riguarda il gaming, in particolare, queste specifiche consentono di poter affrontare tutti i titoli più impegnativi senza problemi. Il notebook, in ogni caso, è in grado di garantire prestazioni eccellenti anche in tante altre situazioni, garantendo flessibilità e potenza anche per compiti più legati alla produttività.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Nitro 5 al prezzo scontato di 1.249 euro invece di 1.799 euro. Il laptop, nella configurazione descritta in precedenza, è acquistabile tramite il link qui di sotto. Scegliendo le offerte di Amazon Seconda Mano, per l’usato garantito, è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo.

