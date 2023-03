Questo notebook Acer con Core i3 è in offerta ad un OTTIMO PREZZO

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook Acer: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare Acer Aspire 3 al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro, beneficiando così di uno sconto del 27% sul prezzo di listino. Grazie a quest’offerta è possibile risparmiare 150 euro.

Il modello in offerta può contare sull’ottimo processore Intel Core i3-1115G4 che viene supportato adeguatamente da 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un periodo di tempo limitato.

Acer Aspire 3: con quest’ottima offerta di Amazon è un notebook da prendere subito

Chi è alla ricerca di un notebook economico e versatile, adatto a tutti i contesti di utilizzo, dallo studio al lavoro da remoto, ha la possibilità di puntare su Acer Aspire 3. Il modello proposto da Amazon è dotato del processore Intel Core i3-1115G4, una garanzia di buone prestazioni per la fascia di prezzo.

Il processore è supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che da un display da 1,56 pollici con risoluzione Full HD. C’è anche una tastiera full size italiana, con tanto di tastierino numerico laterale. Il sistema operativo è Windows 11. Da notare anche una buona dotazione di porte con diverse USB e una porta HDMI per il collegamento ad un monitor esterno.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’Acer Aspire 3 in offerta al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.