Questo NON è il solito faro solare, uno spettacolo: 8€ su Amazon

Non il solito faro solare, basta guardarlo per capire che questo modello è decisamente particolare e diverso dagli altri. Robusto e super luminoso, è dotato di vetro con trattamento di protezione dai raggi UV, che quindi non ingialliscono nemmeno dopo tanto tempo. Ogni unità è dotata di tutto quello che occorre per funzionare, senza bisogno di collegare alla corrente elettrica: non peserà mai in bolletta.

C’è un pannello solare, una batterie e ben 104 LED ad alta intensità luminosa. Inoltre, non manca il sensore di movimento, che ti permetterà di regolare in automatico accensione e spegnimento. Assolutamente resistente al contatto con l’acqua, è progettato per resistere.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, porta a casa la confezione da pezzi a 17,43€ appena, poco più di 8€ per ogni pezzo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Faro solare unico nel design e nelle prestazioni in gran sconto su Amazon

Un prodotto super semplice da installare, basta un chiodo per fissarlo dove hai necessità di avere un punto luminoso, tanto in giardino quanto in balcone. L’importante è che il pannello sia ben esposto al sole, così da poter ricaricare la batteria durante il giorno.

Di notte, la stessa batteria alimenterà i 104 LED, garantendoti illuminazione per tutta la notte, sfruttando il sensore di movimento. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, accaparrandoti questo eccezionale faro solare a prezzo piccolissimo.

La confezione da due pezzi la prendi a 17,43€, circa 8€ al pezzo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.