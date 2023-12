Questo Mouse della Logitech è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Logitech Signature M650 L è un mouse wireless progettato specificamente per garantire massima efficienza e altrettanto comfort. Attualmente in offerta con uno sconto del 5%, al prezzo di 42,66€, è un’opzione ideale per coloro che cercano un mouse ergonomico e performante.

Il mouse offre uno scorrimento intelligente, consentendo una precisione riga per riga per i documenti e uno scorrimento iperveloce per pagine web lunghe. La SmartWheel consente di cambiare modalità con un semplice tocco. Progettato anche per i mancini, il mouse ha una forma sagomata che offre una presa ottimale e comfort anche nelle lunghe sessioni di utilizzo. L’area morbida per il pollice e le impugnature laterali in gomma mantengono la mano aderente e in posizione.

Con la possibilità di connettersi tramite Bluetooth Low Energy o attraverso il ricevitore USB Logi Bolt, il mouse offre flessibilità nella modalità di connessione. Inoltre, è compatibile con vari sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android, e dispone di certificazione Works with Chromebook.

Di ottimo c’è anche la presenza della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90%, garantendo una maggiore concentrazione durante l’uso, sia che tu stia lavorando in ufficio o a casa. I tasti laterali sono personalizzabili tramite Logitech Options+ su Windows e macOS, consentendo di assegnare scorciatoie preferite come avanti/indietro e copia/incolla.

La durata della batteria è notevole, con una singola batteria AA inclusa che permette al mouse di funzionare fino a 24 mesi. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi risparmiando!

