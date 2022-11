Questo mouse da gaming di ASUS ROG costa solo 19,99€ (-60%) su Amazon

La Settimana del Black Friday di Amazon continua e le occasioni dell’ultimo minuto non mancano di certo: la nuova offerta dedicata al mouse da gaming ASUS ROG Strix Impact II è da cogliere al volo. Attualmente, quest’ottimo mouse, ideale per le lunghe sessioni di gaming e pensato per adattarsi anche alle esigenze dei mancini, viene proposto in offerta al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Si tratta di uno sconto del 60% che rende l’acquisto del mouse ASUS ROG davvero consigliatissimo. Con una spesa ridottissima, infatti, sarà possibile sfruttare un mouse ottimo, ideale sia per il gaming che per l’utilizzo quotidiano.

ASUS ROG Strix Impact II: il mouse da gaming è in super offerta su Amazon

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato per chi è in cerca di un nuovo mouse da gaming, l’ottimo ASUS ROG Strix Impact II ricopre un ruolo di primo piano. Si tratta, infatti, di un mouse leggerissimo (appena 79 grammi) e resistente, dotato di sensore ottico a 6.200 DPI (regolabile su quattro livelli) e di ben 5 tasti programmabili che potranno tornare utilissimi nelle lunghe sessioni di gaming.

Da notare, inoltre, che il mouse integra anche il sistema di illuminazione Aura RGB che consente, via software, una completa personalizzazione dell’illuminazione, in pieno stile ASUS ROG, brand di riferimento del mondo del gaming con tutta la sua gamma di dispositivi. Da notare che la scocca del mouse è nera.

Con la nuova offerta Amazon per la Settimana del Black Friday in corso fino al 28 di novembre è possibile acquistare ASUS ROG Strix Impact II al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 49,99 euro con un eccellente sconto del 60% sul prezzo d’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.